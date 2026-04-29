El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, se espera un tiempo variable en Baiona, con predominancia de nubes altas y periodos de bruma a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 74% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso, aunque la bruma podría hacer su aparición en algunos momentos, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 17 grados , lo que sugiere un ambiente templado y agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que indica que podrían producirse lluvias ligeras.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con un incremento en la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 17 grados, mientras que la humedad podría aumentar, alcanzando hasta un 91% en las horas más críticas. La probabilidad de tormenta también es alta, con un 85% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de Baiona deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente durante los momentos de lluvia. A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo permanezca cubierto, con temperaturas que descenderán a unos 16 grados .

En resumen, el día de hoy en Baiona se caracterizará por un tiempo variable, con nubes altas, bruma y una alta probabilidad de lluvias y tormentas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.