El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que irán dando paso a intervalos nubosos, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 08:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, aunque se espera que sea ligera.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 14 y 19 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable a pesar de la humedad.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 97% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa en ciertos momentos.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde. Se prevén rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 32 km/h, especialmente en las horas de mayor actividad, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de 08:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias escasas y la posibilidad de tormentas. Se recomienda a los residentes que se preparen para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de cambios repentinos en el tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de intervalos nubosos y algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que irán cubriendo el cielo, dando paso a un ambiente gris y húmedo. La temperatura oscilará entre los 12 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que darán paso a intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 08:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se presentarán nubes altas que irán cubriendo el cielo, dando paso a intervalos nubosos con lluvias ligeras, especialmente entre las 2:00 y las 5:00 de la mañana. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en estos periodos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de la localidad se enfrenten a un ambiente húmedo y gris.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.