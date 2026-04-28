El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

Hoy, 28 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C a las 19°C, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 22°C hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá en torno al 76%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. El viento soplará del noreste a una velocidad de 19 km/h, lo que aportará una brisa fresca y agradable.

Sin embargo, a partir de la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar. Se prevé un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas que podrían cubrir el cielo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo de 25°C a las 15:00 horas, pero la sensación de calor podría verse mitigada por el viento, que aumentará su velocidad a 25 km/h.

La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente en la tarde, alcanzando un 90% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Aunque la cantidad de lluvia esperada es escasa, con un total de 0.7 mm, es recomendable que los habitantes de Vilanova de Arousa lleven consigo un paraguas o impermeable si planean salir durante este periodo.

A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará más cubierto, con temperaturas que descenderán a 22°C. La humedad aumentará, alcanzando un 64%, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca. El viento cambiará de dirección hacia el sur, manteniendo una velocidad de 10 a 13 km/h.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa comenzará soleado y cálido, pero se recomienda estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas por la tarde, con la posibilidad de lluvias ligeras y un cielo más nublado. La combinación de temperaturas agradables y viento fresco hará que, a pesar de la inminente lluvia, el día pueda ser disfrutado al máximo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.