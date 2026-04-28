El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilanova de Arousa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 28 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C a las 19°C, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.
A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 22°C hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá en torno al 76%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. El viento soplará del noreste a una velocidad de 19 km/h, lo que aportará una brisa fresca y agradable.
Sin embargo, a partir de la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar. Se prevé un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas que podrían cubrir el cielo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo de 25°C a las 15:00 horas, pero la sensación de calor podría verse mitigada por el viento, que aumentará su velocidad a 25 km/h.
La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente en la tarde, alcanzando un 90% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Aunque la cantidad de lluvia esperada es escasa, con un total de 0.7 mm, es recomendable que los habitantes de Vilanova de Arousa lleven consigo un paraguas o impermeable si planean salir durante este periodo.
A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará más cubierto, con temperaturas que descenderán a 22°C. La humedad aumentará, alcanzando un 64%, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca. El viento cambiará de dirección hacia el sur, manteniendo una velocidad de 10 a 13 km/h.
En resumen, el día en Vilanova de Arousa comenzará soleado y cálido, pero se recomienda estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas por la tarde, con la posibilidad de lluvias ligeras y un cielo más nublado. La combinación de temperaturas agradables y viento fresco hará que, a pesar de la inminente lluvia, el día pueda ser disfrutado al máximo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.
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