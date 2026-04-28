El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera un ligero aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 26 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo a un 42% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más agradable gracias a la disminución de la humedad a medida que avanza el día.

En cuanto al viento, se registrarán rachas de hasta 38 km/h provenientes del norte y noreste, especialmente durante la tarde. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Las velocidades del viento oscilarán entre 19 km/h por la mañana y 37 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría generar un ambiente dinámico en la costa.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad hasta las 14:00 horas. Sin embargo, se incrementa notablemente a un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que podrían producirse chubascos o tormentas aisladas en la tarde. Se prevé que la precipitación acumulada sea de hasta 0.5 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas si se planea estar al aire libre durante ese periodo.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá de nuevo, con un 64% de probabilidad de tormentas y lluvias escasas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:32, marcando el final de un día que, aunque comenzará soleado, terminará con un ambiente más fresco y nublado.

En resumen, hoy en Vilagarcía de Arousa se experimentará un día cálido y mayormente despejado, con un aumento de la nubosidad y la posibilidad de chubascos por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos disfrutar de las horas de sol, pero estar preparados para la lluvia en la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.