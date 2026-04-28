El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo variado a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo despejado a las 00:00 horas, con temperaturas alrededor de los 17 grados . A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que descenderán ligeramente a 16 grados a la 01:00 y 15 grados a las 02:00.

Durante la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 14 grados, con un aumento gradual hacia la tarde, alcanzando los 20 grados a las 11:00 horas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% y descendiendo a un 68% hacia el mediodía. El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

A partir de las 14:00 horas, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará nuboso y posteriormente cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo de 26 grados a las 14:00 horas, antes de descender nuevamente a 24 grados a las 19:00 horas. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere la posibilidad de lluvias intensas en la tarde.

La probabilidad de tormenta también es alta, con un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que los habitantes de Vilaboa deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 23 grados a las 18:00 horas y bajando a 21 grados hacia las 21:00 horas.

El viento, que soplará del este y sureste, alcanzará velocidades de hasta 12 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar ráfagas más intensas durante las tormentas. La noche se presentará con un cielo cubierto y temperaturas que rondarán los 18 grados hacia las 23:00 horas, con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 61%.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la llegada de lluvias y tormentas en la tarde. Se recomienda a los residentes estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas y lluvias intensas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.