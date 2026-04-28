El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilaboa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 28 de abril de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo variado a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo despejado a las 00:00 horas, con temperaturas alrededor de los 17 grados . A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que descenderán ligeramente a 16 grados a la 01:00 y 15 grados a las 02:00.
Durante la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 14 grados, con un aumento gradual hacia la tarde, alcanzando los 20 grados a las 11:00 horas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% y descendiendo a un 68% hacia el mediodía. El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.
A partir de las 14:00 horas, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará nuboso y posteriormente cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo de 26 grados a las 14:00 horas, antes de descender nuevamente a 24 grados a las 19:00 horas. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere la posibilidad de lluvias intensas en la tarde.
La probabilidad de tormenta también es alta, con un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que los habitantes de Vilaboa deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 23 grados a las 18:00 horas y bajando a 21 grados hacia las 21:00 horas.
El viento, que soplará del este y sureste, alcanzará velocidades de hasta 12 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar ráfagas más intensas durante las tormentas. La noche se presentará con un cielo cubierto y temperaturas que rondarán los 18 grados hacia las 23:00 horas, con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 61%.
En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la llegada de lluvias y tormentas en la tarde. Se recomienda a los residentes estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas y lluvias intensas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.
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