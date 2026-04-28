El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Vila de Cruces se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las horas de la tarde y la noche. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante gran parte de la jornada.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con un valor estimado de 22 grados , proporcionando un ambiente relativamente cálido antes de que las nubes se intensifiquen. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados hacia las 18:00 horas. La noche será más fresca, con temperaturas que rondarán los 15 grados .

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga alta durante todo el día, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 63% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

Respecto a las precipitaciones, se anticipa que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde. Sin embargo, existe una probabilidad del 95% de que se produzcan tormentas y lluvias escasas entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto podría traer consigo chubascos breves, aunque no se espera que sean intensos. Las primeras gotas podrían comenzar a caer hacia las 19:00 horas, por lo que es recomendable que los residentes estén preparados con paraguas o impermeables.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 19 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente al caer la tarde y al inicio de la noche.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables en las horas centrales, pero con la posibilidad de tormentas y lluvias ligeras por la tarde. Los residentes deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un cambio en el tiempo a medida que avanza el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.