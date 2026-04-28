El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Vigo se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un incremento en la nubosidad. Durante las primeras horas, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que el día progrese, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde, lo que proporcionará un tiempo agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo a un 45% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al exterior sin incomodidades.

Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, que podrían ser acompañadas de tormentas. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 5 mm en total.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades de hasta 6 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento sople del sureste, alcanzando rachas de hasta 56 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y contribuir a la formación de tormentas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá completamente, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose alrededor de los 19 grados . La humedad aumentará, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Las lluvias continuarán durante la noche, aunque se espera que sean menos intensas que en la tarde.

Es recomendable que los ciudadanos de Vigo se preparen para un cambio en el tiempo a partir de la tarde, llevando paraguas y evitando actividades al aire libre durante las horas de mayor probabilidad de tormenta. La jornada comenzará con un tiempo agradable, pero es crucial estar atentos a las condiciones cambiantes que se avecinan.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.