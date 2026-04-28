El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde el amanecer, que se producirá a las 07:32, hasta el ocaso a las 21:31, los habitantes podrán experimentar diferentes condiciones meteorológicas.

Durante la mañana, el cielo estará mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas del día. El viento soplará del norte a una velocidad de 12 km/h, lo que proporcionará un ligero alivio ante el calor.

A medida que avance la jornada, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad. Para el mediodía, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 21 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más cálida debido a la humedad, que se mantendrá en torno al 58%. El viento continuará del norte, con ráfagas que podrían alcanzar los 31 km/h, especialmente en las horas más cálidas.

Por la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable. A partir de las 14:00 horas, se espera un incremento significativo en la probabilidad de precipitaciones, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 26 grados . La nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo se cubra de nubes altas y, posteriormente, de nubes más densas.

Hacia la noche, la probabilidad de tormentas también se incrementará, con un 10% de posibilidad de tormenta entre las 20:00 y las 22:00 horas. Las temperaturas se mantendrán alrededor de los 22 grados , y la humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando hasta un 75%. El viento cambiará de dirección, soplando del sur a una velocidad de 17 km/h, lo que podría intensificar la sensación de inestabilidad en el ambiente.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un inicio soleado que dará paso a un tiempo más variable y potencialmente tormentoso en la tarde y noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles lluvias y tormentas, especialmente en las horas de la tarde, y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.