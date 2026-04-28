El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Valga según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 28 de abril de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde el amanecer, que se producirá a las 07:32, hasta el ocaso a las 21:31, los habitantes podrán experimentar diferentes condiciones meteorológicas.
Durante la mañana, el cielo estará mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas del día. El viento soplará del norte a una velocidad de 12 km/h, lo que proporcionará un ligero alivio ante el calor.
A medida que avance la jornada, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad. Para el mediodía, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 21 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más cálida debido a la humedad, que se mantendrá en torno al 58%. El viento continuará del norte, con ráfagas que podrían alcanzar los 31 km/h, especialmente en las horas más cálidas.
Por la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable. A partir de las 14:00 horas, se espera un incremento significativo en la probabilidad de precipitaciones, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 26 grados . La nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo se cubra de nubes altas y, posteriormente, de nubes más densas.
Hacia la noche, la probabilidad de tormentas también se incrementará, con un 10% de posibilidad de tormenta entre las 20:00 y las 22:00 horas. Las temperaturas se mantendrán alrededor de los 22 grados , y la humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando hasta un 75%. El viento cambiará de dirección, soplando del sur a una velocidad de 17 km/h, lo que podría intensificar la sensación de inestabilidad en el ambiente.
En resumen, el día en Valga se caracterizará por un inicio soleado que dará paso a un tiempo más variable y potencialmente tormentoso en la tarde y noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles lluvias y tormentas, especialmente en las horas de la tarde, y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.
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