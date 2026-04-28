El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo variado que comenzará con cielos poco nubosos y nubes altas a lo largo de la mañana. Las temperaturas matutinas rondarán los 19 grados, descendiendo gradualmente hasta los 14 grados en las horas más frescas de la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 69% y alcanzando hasta un 82% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con cielos cubiertos y muy nubosos hacia la tarde y la noche. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con un valor de 26 grados, antes de descender nuevamente a 24 grados por la tarde. La combinación de nubes y temperaturas más cálidas podría generar un ambiente propenso a la inestabilidad.

La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente en la tarde, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que se podrían producir lluvias significativas, especialmente en forma de tormentas, con una probabilidad de tormenta del 95% en el mismo periodo. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, ya que se prevén chubascos intensos y posiblemente acompañados de actividad eléctrica.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 19 km/h, aumentando en intensidad a medida que se acerque la tormenta. En las horas de la tarde, se registrarán ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 53 km/h, lo que podría contribuir a la sensación de inestabilidad en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 15 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frescura. Las condiciones de cielo cubierto persistirán, con la posibilidad de que las lluvias continúen en las primeras horas de la noche.

Es recomendable que los habitantes de Tui tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día. La combinación de altas temperaturas, humedad y la inminente llegada de precipitaciones intensas sugiere un día de clima cambiante y potencialmente severo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.