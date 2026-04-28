El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas irán ganando terreno, especialmente en las horas centrales, donde se espera un cielo cubierto en algunos momentos.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 26 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 19 grados, descendiendo a 15 grados en las primeras horas. A medida que el día progrese, se alcanzarán máximas de hasta 26 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable. Sin embargo, hacia la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 19 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 68% y descendiendo gradualmente hasta un 41% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A pesar de la alta humedad, las probabilidades de precipitación son bajas en la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad hasta las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de esa hora, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere la posibilidad de tormentas y lluvias escasas.

El viento soplará del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h en las horas más tranquilas, aumentando a 22 km/h en la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 46 km/h, especialmente en la tarde y al anochecer, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que es recomendable estar preparado para condiciones climáticas adversas durante ese periodo. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, pero las probabilidades de lluvia disminuirán, permitiendo que la temperatura se estabilice en torno a los 19 grados.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo cálido y nublado, con un aumento en la probabilidad de tormentas y lluvias por la tarde. Se aconseja a los residentes estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios en el tiempo a medida que avanza el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.