El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con temperaturas que descenderán ligeramente a 16 grados.

Durante la tarde, la situación cambiará gradualmente. A partir de las 14:00 horas, el cielo se cubrirá con nubes altas, y la temperatura alcanzará su punto máximo de 26 grados. Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que se podrían presentar lluvias, aunque se anticipa que serán escasas. La humedad relativa también se mantendrá alta, oscilando entre el 46% y el 75% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la mañana, se registrarán vientos del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h. Sin embargo, por la tarde, se espera un aumento significativo en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 54 km/h desde el sur. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 22:00 horas. La probabilidad de tormentas también se incrementará, con un 20% de posibilidad de que se produzcan entre las 20:00 y las 02:00 del día siguiente. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, podrían acompañarse de actividad eléctrica.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy será dinámico, con un inicio despejado que dará paso a un cielo más nublado y la posibilidad de lluvias y tormentas por la tarde y la noche. Los residentes deben estar preparados para cambios en las condiciones meteorológicas y considerar la posibilidad de llevar paraguas si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de precipitación.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.