El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte del día.

La temperatura experimentará ligeras fluctuaciones, comenzando en torno a los 12 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se prevé un descenso gradual, situándose en torno a los 20 grados hacia las 16:00 horas y descendiendo a 19 grados al caer la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo a un 49% en las horas más cálidas del día. Este nivel de humedad puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente durante las horas pico de temperatura.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas hasta las 19:00 horas, cuando se espera un aumento en la probabilidad de lluvia, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es probable que se produzcan chubascos, especialmente en la tarde, con una precipitación estimada de 3 mm. La posibilidad de tormentas también es alta durante este periodo, lo que podría generar condiciones climáticas adversas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a 29 km/h en la tarde. Este aumento en la velocidad del viento podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente durante los momentos de mayor nubosidad y posibles lluvias.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 22:00 horas. La combinación de nubes, viento y la posibilidad de tormentas hará que sea recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante la tarde y la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.