El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo variado que promete ser interesante para los residentes y visitantes. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la jornada, el cielo se despejará, alcanzando temperaturas máximas de hasta 24 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un cambio notable en las condiciones meteorológicas. Las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, y la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 90% de probabilidad de lluvia. Aunque las precipitaciones previstas son escasas, con un total de 0.1 mm, es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre lleven consigo un paraguas o impermeable.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 19 y 27 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará, con ráfagas que alcanzarán hasta 31 km/h en dirección este hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación de calor sea menos intensa, por lo que es aconsejable vestirse en capas.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 60% hacia la tarde. Esta combinación de humedad y viento puede hacer que el tiempo se sienta más fresco de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá de nuevo, con un pronóstico de cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a unos 18 grados . La probabilidad de tormentas también se incrementará, alcanzando un 10% en las horas nocturnas. Por lo tanto, es recomendable que los planes para la tarde y la noche consideren la posibilidad de un cambio en el tiempo.

En resumen, Sanxenxo experimentará un día de contrastes, con un inicio soleado y cálido que dará paso a un ambiente más variable y potencialmente lluvioso por la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.