El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Salvaterra de Miño experimentará un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 17°C a las 15°C. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, especialmente a partir de las 01:00 hasta las 10:00. Durante este periodo, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando entre los 14°C y 17°C. La probabilidad de precipitación será nula en estas horas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente mayormente seco.

Sin embargo, a partir de las 11:00, el tiempo comenzará a cambiar drásticamente. Las nubes altas darán paso a un cielo cubierto, y la temperatura alcanzará su punto máximo de 26°C a las 14:00. En este momento, la probabilidad de tormenta se incrementará considerablemente, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que se podrían presentar tormentas acompañadas de lluvias, con una precipitación estimada de hasta 22 mm en la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre 11 y 14 km/h, aumentando a medida que avanza el día. A partir de las 16:00, se prevé que el viento sople con mayor fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 58 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 23°C a las 19:00. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta hasta las 20:00, pero se espera que las precipitaciones disminuyan hacia la noche, con un cielo que se mantendrá cubierto hasta el final del día.

En resumen, hoy en Salvaterra de Miño se anticipa un tiempo cambiante, con un inicio de día tranquilo que dará paso a tormentas por la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para posibles lluvias intensas y vientos fuertes, especialmente durante las horas centrales del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.