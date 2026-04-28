El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

Hoy, 28 de abril de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente nublado, con un predominio de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas irán cubriendo el cielo, especialmente entre las 8:00 y las 20:00 horas, cuando se espera que la nubosidad sea más densa.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 26 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 15 grados hacia las 02:00. A medida que el día progrese, se alcanzarán temperaturas más cálidas, llegando a un máximo de 26 grados a las 15:00 horas. Sin embargo, por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 21 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 69% a la medianoche y alcanzando un 87% en las horas de la mañana. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles confortables, alrededor del 60% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día sea mayormente seco, con la excepción de la tarde, donde existe una probabilidad del 100% de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipa que las precipitaciones serán significativas, con un total estimado de 13 mm entre las 16:00 y las 18:00 horas, lo que podría dar lugar a tormentas. La probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 95% en el mismo periodo.

El viento soplará desde el sureste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Salceda de Caselas que se preparen para un día nublado con posibilidad de tormentas por la tarde. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas pueden variar considerablemente a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.