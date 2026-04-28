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El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salceda de Caselas según los datos de la AEMET

El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril / Faro de Vigo

Faro de Vigo

Hoy, 28 de abril de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente nublado, con un predominio de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas irán cubriendo el cielo, especialmente entre las 8:00 y las 20:00 horas, cuando se espera que la nubosidad sea más densa.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 26 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 15 grados hacia las 02:00. A medida que el día progrese, se alcanzarán temperaturas más cálidas, llegando a un máximo de 26 grados a las 15:00 horas. Sin embargo, por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 21 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 69% a la medianoche y alcanzando un 87% en las horas de la mañana. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles confortables, alrededor del 60% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día sea mayormente seco, con la excepción de la tarde, donde existe una probabilidad del 100% de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipa que las precipitaciones serán significativas, con un total estimado de 13 mm entre las 16:00 y las 18:00 horas, lo que podría dar lugar a tormentas. La probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 95% en el mismo periodo.

El viento soplará desde el sureste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Salceda de Caselas que se preparen para un día nublado con posibilidad de tormentas por la tarde. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas pueden variar considerablemente a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.

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