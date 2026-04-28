El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo variable que comenzará con cielos despejados y poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas y cubiertas en la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 49% en las horas centrales del día, para luego aumentar nuevamente hacia la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h, predominando de dirección este-noreste. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco a pesar de las temperaturas más elevadas.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad hasta las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de esa hora, la probabilidad de lluvia aumenta significativamente, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es probable que se produzcan chubascos, especialmente en la tarde, lo que podría traer consigo tormentas aisladas.

Es importante que los residentes de Ribadumia se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día. Aunque la mañana se presenta tranquila y soleada, se recomienda tener precaución por la tarde y la noche, cuando las tormentas podrían ser más frecuentes.

En resumen, el tiempo en Ribadumia para hoy será cálido y mayormente soleado en las primeras horas, pero se transformará en un ambiente más inestable con la llegada de nubes y posibles tormentas por la tarde. Se aconseja a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias si se planea salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.