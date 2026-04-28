El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Redondela se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que el día progrese, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y bajando a un 46% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura será notable, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 100% de precipitaciones entre las 14:00 y las 20:00 horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.8 mm. Esto indica que, aunque el día comience con buen tiempo, es recomendable que los residentes de Redondela tengan a mano un paraguas o impermeable para la tarde.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del este, con velocidades de hasta 5 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 54 km/h del sur en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente cuando se combine con la disminución de la temperatura.

La probabilidad de tormentas también se incrementa en la tarde, con un 95% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, las condiciones podrían volverse inestables, y es posible que se produzcan tormentas aisladas.

En resumen, el día en Redondela comenzará con un tiempo agradable y despejado, pero se recomienda estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas hacia la tarde, con la llegada de nubes y la posibilidad de lluvias y tormentas. La combinación de viento fuerte y temperaturas frescas hará que la tarde sea notablemente diferente a la mañana.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.