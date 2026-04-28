El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, en Pontevedra, se espera un tiempo variado a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo despejado durante la madrugada, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:33. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se prevé que el cielo se torne poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados a primera hora.

A partir del mediodía, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, y la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 26 grados en la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la mañana será completamente seca, sin embargo, a partir de las 19:00, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que es probable que se produzcan chubascos, especialmente en la tarde, cuando la temperatura comenzará a descender nuevamente.

El viento soplará del norte durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Sin embargo, se espera que en la tarde, especialmente entre las 18:00 y las 20:00, la racha máxima de viento pueda alcanzar hasta 51 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 90% de posibilidad de tormenta entre las 14:00 y las 20:00. Esto indica que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 18 grados hacia el final del día. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 79% hacia la medianoche.

En resumen, Pontevedra experimentará un día de contrastes, comenzando con un tiempo agradable y soleado, pero con un cambio drástico hacia la tarde, donde se prevén lluvias y tormentas. Se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planean actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.