El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontevedra según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 28 de abril de 2026, en Pontevedra, se espera un tiempo variado a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo despejado durante la madrugada, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:33. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se prevé que el cielo se torne poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados a primera hora.
A partir del mediodía, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, y la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 26 grados en la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera.
En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la mañana será completamente seca, sin embargo, a partir de las 19:00, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que es probable que se produzcan chubascos, especialmente en la tarde, cuando la temperatura comenzará a descender nuevamente.
El viento soplará del norte durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Sin embargo, se espera que en la tarde, especialmente entre las 18:00 y las 20:00, la racha máxima de viento pueda alcanzar hasta 51 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera.
La probabilidad de tormentas también es notable, con un 90% de posibilidad de tormenta entre las 14:00 y las 20:00. Esto indica que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre.
A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 18 grados hacia el final del día. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 79% hacia la medianoche.
En resumen, Pontevedra experimentará un día de contrastes, comenzando con un tiempo agradable y soleado, pero con un cambio drástico hacia la tarde, donde se prevén lluvias y tormentas. Se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planean actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.
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