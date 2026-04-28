El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontecesures según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 28 de abril de 2026, Pontecesures se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 14 grados , con una humedad relativa del 85%, lo que sugiere un ambiente fresco pero cómodo.
A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, se anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, que podrían ser acompañadas de tormentas, especialmente en la tarde.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 10 km/h, que irán aumentando a medida que avance el día. Para la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el este-noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 27 km/h. Esto podría contribuir a un aumento en la sensación de frescura, especialmente con la llegada de las lluvias.
La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un valor de 27 grados . Sin embargo, a medida que las nubes se acumulen y las precipitaciones comiencen, se espera que la temperatura descienda gradualmente. Hacia la noche, la temperatura se estabilizará en torno a los 22 grados, con un cielo cubierto y una humedad relativa que aumentará, alcanzando el 70%.
Es importante que los residentes de Pontecesures se preparen para un cambio drástico en el tiempo a medida que se acerque la tarde. Las condiciones de tormenta podrían generar situaciones complicadas, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea salir. La jornada concluirá con un cielo cubierto y temperaturas que se mantendrán frescas, lo que sugiere que la noche será tranquila, aunque húmeda.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.
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