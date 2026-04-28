El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

Hoy, 28 de abril de 2026, el tiempo en Ponteareas se presenta con una variedad de condiciones que van desde cielos poco nubosos hasta momentos de nubosidad densa y posibilidad de tormentas. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, con temperaturas alrededor de los 17 grados . A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, especialmente en las horas centrales del día, donde se prevén nubes altas que podrían cubrir el cielo.

La temperatura irá descendiendo gradualmente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, se espera un ligero repunte hacia la tarde, con temperaturas que podrían llegar a los 26 grados . La humedad relativa será alta, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo a un 46% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas durante la mañana, pero se incrementan notablemente a partir de la tarde. Se estima que la probabilidad de lluvia será del 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.3 mm, lo que indica que, aunque no se espera una lluvia torrencial, sí habrá momentos de inestabilidad.

El viento soplará predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 19 km/h. En las horas más intensas, especialmente por la tarde, se prevén rachas que podrían alcanzar hasta 54 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. La humedad aumentará, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno.

Es recomendable que los habitantes de Ponteareas se preparen para un día variable, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para las fluctuaciones de temperatura. La combinación de viento, nubosidad y posibilidad de lluvia sugiere que será un día en el que se deben tomar precauciones, especialmente si se planean actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con variaciones en la temperatura y la probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con nubes altas predominando en la mayor parte del día.

Hoy, 28 de abril de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente nublado, con un predominio de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas irán cubriendo el cielo, especialmente entre las 8:00 y las 20:00 horas, cuando se espera que la nubosidad sea más densa.

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Salvaterra de Miño experimentará un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 17°C a las 15°C. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.