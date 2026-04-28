El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Ponte Caldelas se prepara para un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde el amanecer, que se producirá a las 07:33, se espera un inicio despejado, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado, ideal para actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará. Las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, y se prevé que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00, con un valor de 24 grados. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 46%, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera.

A medida que se acerque la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, la probabilidad de precipitaciones aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, que podrían ser acompañadas de tormentas. La precipitación esperada es de 0.1 mm, lo que sugiere que, aunque no se anticipan lluvias intensas, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 11 km/h, que aumentarán a lo largo del día, alcanzando ráfagas de hasta 44 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente cuando las nubes cubran el sol.

A medida que caiga la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a 16 grados hacia las 21:00. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 70%, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca y húmeda. Las condiciones de viento seguirán siendo notables, con ráfagas que podrían llegar a los 20 km/h.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día de contrastes, comenzando con un tiempo soleado y cálido, pero con un cambio notable hacia la tarde, donde las nubes y la posibilidad de lluvia marcarán el final del día. Es aconsejable estar preparado para las variaciones climáticas y disfrutar de las horas de sol antes de que lleguen las precipitaciones.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 28 de abril de 2026, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un día mayormente nublado, con un inicio despejado que dará paso a un aumento en la nubosidad a lo largo de la jornada. Las primeras horas de la mañana comenzarán con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, especialmente durante la tarde.

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con temperaturas que descenderán ligeramente a 16 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.