El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Poio se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que el día progrese, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, antes de estabilizarse en torno a los 24 grados por la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 54% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día. Los vientos serán predominantes del norte, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas.

A partir de la tarde, se prevé un incremento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas que podrían dar paso a un cielo más cubierto. La probabilidad de precipitación se mantendrá baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidades hasta las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de esa hora, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es probable que se produzcan lluvias, posiblemente acompañadas de tormentas, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormenta se sitúa en un 90%.

Los ciudadanos de Poio deben estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que se acerque la tarde. Aunque las primeras horas del día serán agradables y soleadas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea estar al aire libre más tarde. Las temperaturas por la noche descenderán a unos 18 grados, con un cielo que permanecerá cubierto, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

En resumen, el día comenzará con un tiempo agradable y soleado, pero se recomienda estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las condiciones cambiarán drásticamente hacia la tarde, con la posibilidad de lluvias y tormentas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Marín se prepara para experimentar un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados en las primeras horas del día, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 76%.

El día de hoy, 28 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Meis durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, pasando a un estado poco nuboso en la mañana y alcanzando nubes altas en la tarde. La temperatura máxima se prevé que llegue a los 26 grados , proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 28 de abril de 2026, en Pontevedra, se espera un tiempo variado a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo despejado durante la madrugada, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:33. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se prevé que el cielo se torne poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados a primera hora.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.