El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

Hoy, 28 de abril de 2026, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un día mayormente nublado, con un inicio despejado que dará paso a un aumento en la nubosidad a lo largo de la jornada. Las primeras horas de la mañana comenzarán con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, especialmente durante la tarde.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé que llegue a los 24 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Sin embargo, conforme se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, estabilizándose en torno a los 21 grados hacia la noche. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y bajando a un 45% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort durante las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día, con valores de precipitación que se mantendrán en cero hasta la tarde. Sin embargo, a partir de las 17:00 horas, existe una probabilidad del 20% de que se produzcan lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm. La probabilidad de tormenta también se incrementa en este periodo, alcanzando un 20% entre las 14:00 y las 20:00 horas.

El viento será otro factor a considerar, con ráfagas que oscilarán entre 2 y 16 km/h, predominando del este y sureste durante la mañana y la tarde. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas descenderán a unos 17 grados hacia las 23:00 horas. La visibilidad se mantendrá buena, aunque podría verse afectada por la posible aparición de nubes densas en la tarde. En resumen, se prevé un día variado en Pazos de Borbén, con un inicio soleado que dará paso a un ambiente más nublado y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con variaciones en la temperatura y la probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con nubes altas predominando en la mayor parte del día.

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Redondela se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que el día progrese, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados en la tarde.

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con temperaturas que descenderán ligeramente a 16 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.