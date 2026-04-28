El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas irán cubriendo el horizonte, especialmente en las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 16 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas, especialmente en las horas más cálidas. A medida que se acerque la tarde, la humedad podría bajar a un 43%, lo que podría ofrecer un respiro temporal del calor.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que Oia no experimente lluvias significativas durante la mayor parte del día. Sin embargo, existe una probabilidad del 80% de que se produzcan lluvias entre las 14:00 y las 20:00 horas, con una precipitación estimada de 0.1 mm, lo que sugiere que podría haber algunas gotas dispersas, pero no se anticipa un aguacero. La probabilidad de tormentas también se sitúa en un 30% durante el mismo periodo, lo que podría generar algunas inquietudes entre los residentes y visitantes.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 53 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Este viento podría ser un alivio en las horas más calurosas, pero también podría generar un ambiente algo incómodo debido a la combinación de la humedad y la velocidad del aire.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:31, marcando el cierre de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la belleza natural de Oia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de abril de 2026, se espera en Baiona un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá aumentando, alcanzando su punto máximo en la tarde, cuando se prevé que el cielo esté cubierto en gran parte.

El día de hoy, 28 de abril de 2026, O Rosal experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas del día.

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas irán ganando terreno, especialmente en las horas centrales, donde se espera un cielo cubierto en algunos momentos.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.