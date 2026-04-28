El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, O Rosal experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, especialmente a partir de las 04:00 horas, con temperaturas que se mantendrán estables en torno a los 15 grados. La probabilidad de precipitación será baja durante esta franja horaria, con un 0% de posibilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ambiente mayormente seco.

Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, la situación cambiará drásticamente. Se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 95%. Las temperaturas subirán ligeramente, alcanzando un máximo de 26 grados, pero la combinación de nubes y lluvia podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. La humedad relativa también se mantendrá elevada, lo que podría generar un ambiente algo incómodo.

El viento, que soplará mayormente del noreste, alcanzará velocidades de hasta 32 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar ráfagas más intensas. Esto, sumado a la posibilidad de tormentas, podría hacer que la tarde sea un poco más agitada. La probabilidad de tormenta también se sitúa en un 95% durante este periodo, por lo que se recomienda estar atentos a las alertas meteorológicas.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a unos 20 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 0% durante la noche, lo que permitirá que el tiempo se estabilice un poco. La humedad comenzará a bajar, y el viento disminuirá su intensidad, lo que ofrecerá un respiro tras una tarde potencialmente tormentosa.

En resumen, O Rosal vivirá un día con un inicio tranquilo, pero con un cambio significativo hacia la tarde, donde las lluvias y tormentas podrían ser protagonistas. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones cambiantes y que tomen precauciones si planean salir durante las horas de mayor inestabilidad climática.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.