El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que a partir de la tarde se produzcan condiciones más inestables, con un incremento significativo en la probabilidad de tormentas.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 18 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 26 grados hacia la tarde. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 12 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo a un 44% en las horas más cálidas, para luego aumentar nuevamente hacia la noche. Esto, combinado con la inestabilidad atmosférica, favorecerá la formación de nubes de tormenta, especialmente en la tarde y la noche, cuando la probabilidad de precipitación se eleva al 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipan lluvias que podrían acumular hasta 13 mm en este periodo, con tormentas que podrían acompañar a las precipitaciones.

El viento soplará mayormente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a rachas de hasta 36 km/h en la tarde. Esto podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente durante las tormentas, por lo que se recomienda precaución si se planea realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con una probabilidad de tormentas que se mantendrá en torno al 25% hasta la medianoche. Las condiciones de visibilidad pueden verse afectadas por la lluvia y la nubosidad, por lo que se aconseja a los conductores y peatones estar atentos a las condiciones cambiantes.

En resumen, O Porriño experimentará un día de contrastes, comenzando con un tiempo relativamente tranquilo que dará paso a un ambiente más tormentoso por la tarde. Es recomendable estar preparado para cambios bruscos en el tiempo y tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de tormentas y lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.