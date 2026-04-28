El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados y poco nubosos en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas matutinas oscilarán entre los 15 y 17 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 80% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, lo que podría dar lugar a un ambiente más cubierto hacia la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que lleguen a los 24 grados , proporcionando un tiempo cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, la humedad comenzará a descender ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más confortable.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde, donde se estima una probabilidad de precipitación del 10% entre las 20:00 y las 02:00 horas. Sin embargo, la cantidad de lluvia esperada es mínima, con un total de 0.1 mm, lo que sugiere que cualquier chubasco será ligero y no afectará significativamente las actividades programadas.

El viento será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 19 y 28 km/h. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en las horas de la tarde y la noche, donde se espera que la velocidad del viento alcance hasta 31 km/h. Los residentes y visitantes deben estar preparados para estas ráfagas, que podrían ser más notorias en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará más cubierto, con temperaturas que descenderán a alrededor de 18 grados . La humedad aumentará nuevamente, alcanzando hasta el 77% hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:32, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque pueda estar enmarcado por nubes, seguirá siendo un momento especial para disfrutar en la costa de O Grove.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.