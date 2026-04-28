El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la madrugada, y se mantendrá en torno a los 17 grados durante las primeras horas del día.

A partir de las 2 de la madrugada, el cielo comenzará a mostrar nubes altas, que se mantendrán hasta la tarde. Este fenómeno no traerá consigo precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es baja, con un 0% de probabilidad hasta las 8 de la mañana. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la situación cambiará. Entre las 2 y las 8 de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 2 y las 8 de la tarde, lo que sugiere que es probable que se produzcan intervalos nubosos con lluvia escasa.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, con un valor de 24 grados , antes de descender nuevamente a 22 grados hacia las 3 de la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo a un 58% por la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 26 km/h a lo largo del día. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la tarde, alcanzando hasta 43 km/h entre las 6 y las 8 de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a estar cubierto, y las temperaturas se estabilizarán en torno a los 21 grados hacia las 9 de la noche. La probabilidad de tormentas también se incrementará, alcanzando un 20% entre las 8 y las 10 de la noche, lo que sugiere que podrían producirse algunas tormentas aisladas.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias por la tarde, con temperaturas agradables y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de abril de 2026, se espera en Baiona un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá aumentando, alcanzando su punto máximo en la tarde, cuando se prevé que el cielo esté cubierto en gran parte.

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. La temperatura oscilará entre los 15 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 25 grados.

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Vigo se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un incremento en la nubosidad. Durante las primeras horas, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que el día progrese, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde, lo que proporcionará un tiempo agradable para disfrutar al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.