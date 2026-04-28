El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Mos experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, manteniendo las temperaturas en torno a los 17 grados.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 25 grados, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable. Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente a partir de las 14:00 horas, con un 100% de probabilidad de lluvia. Esto coincide con un cambio en el estado del cielo, que se tornará nuboso y, posteriormente, cubierto con tormenta. Las precipitaciones comenzarán a ser más intensas, alcanzando hasta 24 litros por metro cuadrado en la tarde, lo que podría generar algunas complicaciones en el tráfico y actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del suroeste con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se prevé un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente durante las tormentas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 64% en la madrugada y alcanzando un 86% en la tarde, lo que contribuirá a la sensación de bochorno antes de la llegada de la tormenta. A medida que caiga la tarde, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

En la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán a unos 22 grados. La probabilidad de tormenta se mantendrá en un 25% durante las horas nocturnas, aunque la actividad de lluvia disminuirá. Los vientos se calmarán un poco, pero seguirán siendo perceptibles, con velocidades de alrededor de 7 km/h.

Es recomendable que los residentes de Mos se preparen para un día de clima cambiante, con la posibilidad de tormentas en la tarde y precauciones ante la lluvia intensa.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de abril de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que a partir de la tarde se produzcan condiciones más inestables, con un incremento significativo en la probabilidad de tormentas.

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Redondela se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que el día progrese, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados en la tarde.

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Vigo se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un incremento en la nubosidad. Durante las primeras horas, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que el día progrese, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde, lo que proporcionará un tiempo agradable para disfrutar al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.