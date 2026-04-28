El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, se presenta con un tiempo variado en Moraña. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, la nubosidad comenzará a aumentar, con períodos de poco nuboso en las primeras horas, seguido de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 26 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de los 15 grados, mientras que se espera que el termómetro alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 26 grados. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 21 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando un 81% al amanecer y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, hasta situarse en un 66% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente al caer la tarde.

A pesar de que no se esperan precipitaciones significativas durante la mayor parte del día, hay un 4% de probabilidad de lluvia hacia la tarde, con un aumento en la probabilidad de tormentas, que podría alcanzar hasta un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día comenzará soleado, es recomendable estar preparados para posibles chubascos o tormentas eléctricas en la tarde.

En resumen, el tiempo en Moraña para hoy será mayormente soleado en las primeras horas, con un aumento de la nubosidad y la posibilidad de tormentas por la tarde. Se aconseja a los habitantes disfrutar del buen tiempo matutino, pero estar atentos a las condiciones climáticas cambiantes a medida que avanza el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a las 2 de la tarde, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 78% y el 84%.

Hoy, 28 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la mañana, la nubosidad comenzará a aumentar, con períodos de poco nuboso que se alternarán con nubes altas, especialmente durante la tarde.

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 2 y 3 de la madrugada, y se mantendrá en torno a los 12 grados hasta las 5 de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.