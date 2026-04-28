El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con variaciones en la temperatura y la probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con nubes altas predominando en la mayor parte del día.

A partir de la tarde, la situación meteorológica se tornará más compleja. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con un valor de 25 grados, lo que podría generar un ambiente cálido y húmedo. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas, lo que podría contribuir a la sensación de bochorno.

La probabilidad de precipitaciones aumentará significativamente en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con un total estimado de 0.2 mm, pero la posibilidad de tormentas también es alta, alcanzando un 95% en el mismo periodo. Esto sugiere que los habitantes de Mondariz deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste durante la mañana, con velocidades de hasta 4 km/h, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento cambie a dirección sur y su velocidad aumente, alcanzando hasta 8 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente con la llegada de las nubes y la posible lluvia.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán a unos 14 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo habitual. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la nubosidad y la posible lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas cálidas en la tarde y un alto riesgo de lluvias y tormentas. Los residentes deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para un cambio en las condiciones climáticas a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 28 de abril de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, se espera un aumento en la nubosidad, con nubes altas predominando en las primeras horas del día. La temperatura comenzará en torno a los 16 grados , descendiendo ligeramente hasta los 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

Hoy, 28 de abril de 2026, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un día mayormente nublado, con un inicio despejado que dará paso a un aumento en la nubosidad a lo largo de la jornada. Las primeras horas de la mañana comenzarán con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, especialmente durante la tarde.

Hoy, 28 de abril de 2026, el tiempo en Ponteareas se presenta con una variedad de condiciones que van desde cielos poco nubosos hasta momentos de nubosidad densa y posibilidad de tormentas. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, con temperaturas alrededor de los 17 grados . A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, especialmente en las horas centrales del día, donde se prevén nubes altas que podrían cubrir el cielo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.