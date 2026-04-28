El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moaña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 28 de abril de 2026, Moaña se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas, el cielo estará despejado (11n) y poco nuboso (12n), lo que permitirá disfrutar de un inicio de día agradable y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados , con una ligera tendencia a descender conforme se acerque la tarde.
A partir del periodo de la tarde, la situación cambiará notablemente. La nubosidad aumentará, y se prevén nubes altas (17n) que cubrirán el cielo, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00, con un valor de 26 grados, antes de descender a 22 grados hacia el final de la tarde. La humedad relativa también jugará un papel importante, comenzando en un 71% por la mañana y bajando a un 44% en las horas centrales del día, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso.
En cuanto a las precipitaciones, el día comenzará sin lluvias, pero se prevé un cambio significativo en la probabilidad de lluvia a partir de las 14:00 horas, donde la probabilidad de precipitación alcanzará el 100%. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, especialmente en la tarde y la noche, con acumulaciones que podrían llegar a los 10 mm. Las tormentas también son una posibilidad, con un 95% de probabilidad de tormenta en el mismo periodo.
El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades de hasta 12 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento sople del sureste, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico.
Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que rondarán los 19 grados y una humedad relativa que aumentará nuevamente, alcanzando el 66%. La puesta de sol se producirá a las 21:31, marcando el final de un día que, aunque comenzó con sol, terminará con un ambiente más inestable y propenso a las lluvias. Es recomendable que los habitantes de Moaña se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas y estén atentos a las alertas de tormenta.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.
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