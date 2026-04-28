El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Moaña se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas, el cielo estará despejado (11n) y poco nuboso (12n), lo que permitirá disfrutar de un inicio de día agradable y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados , con una ligera tendencia a descender conforme se acerque la tarde.

A partir del periodo de la tarde, la situación cambiará notablemente. La nubosidad aumentará, y se prevén nubes altas (17n) que cubrirán el cielo, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00, con un valor de 26 grados, antes de descender a 22 grados hacia el final de la tarde. La humedad relativa también jugará un papel importante, comenzando en un 71% por la mañana y bajando a un 44% en las horas centrales del día, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso.

En cuanto a las precipitaciones, el día comenzará sin lluvias, pero se prevé un cambio significativo en la probabilidad de lluvia a partir de las 14:00 horas, donde la probabilidad de precipitación alcanzará el 100%. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, especialmente en la tarde y la noche, con acumulaciones que podrían llegar a los 10 mm. Las tormentas también son una posibilidad, con un 95% de probabilidad de tormenta en el mismo periodo.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades de hasta 12 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento sople del sureste, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que rondarán los 19 grados y una humedad relativa que aumentará nuevamente, alcanzando el 66%. La puesta de sol se producirá a las 21:31, marcando el final de un día que, aunque comenzó con sol, terminará con un ambiente más inestable y propenso a las lluvias. Es recomendable que los habitantes de Moaña se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas y estén atentos a las alertas de tormenta.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.