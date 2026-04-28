El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Meis durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, pasando a un estado poco nuboso en la mañana y alcanzando nubes altas en la tarde. La temperatura máxima se prevé que llegue a los 26 grados , proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será bastante alta en las primeras horas, alcanzando un 76% a las 00:00 horas y disminuyendo gradualmente a un 44% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas centrales del día. A partir de la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de precipitación hasta las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de esa hora, la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es probable que se produzcan chubascos, especialmente en la tarde, por lo que se recomienda a los residentes que lleven paraguas o impermeables si planean salir.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 16 km/h durante la mañana y la tarde. Se espera que la racha máxima de viento alcance los 48 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde. A medida que el día avance, el viento se tornará más variable, con ráfagas que podrían ser más intensas en momentos de tormenta.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 95% de posibilidad de tormenta entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, que podrían incluir tormentas eléctricas y ráfagas de viento más fuertes.

En resumen, el día en Meis comenzará con un tiempo agradable y despejado, pero se transformará en un ambiente más inestable por la tarde, con altas probabilidades de lluvia y tormentas. Es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea salir durante las horas de mayor riesgo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.