El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, en Meaño, se espera un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 80%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, el cielo se tornará poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 19 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la situación cambiará drásticamente a partir de la tarde. Se prevé un aumento significativo en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que podrían dar paso a un cielo muy nuboso y cubierto en las horas posteriores. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 25 grados, pero la sensación térmica podría ser más elevada debido a la humedad.

La probabilidad de precipitación también aumentará considerablemente en la tarde, con un 90% de posibilidades de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipan lluvias escasas, pero con la posibilidad de tormentas, especialmente en la franja horaria de 14:00 a 20:00, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 85%. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, con la posibilidad de tormentas eléctricas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 17 km/h, que irán disminuyendo a medida que avance el día. Sin embargo, se espera un aumento en la velocidad del viento por la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 54 km/h en dirección norte, lo que podría contribuir a la inestabilidad del tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a alrededor de 20 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad. La jornada finalizará con un ocaso a las 21:31, dejando atrás un día marcado por la variabilidad climática y la posibilidad de tormentas. Los habitantes de Meaño deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles cambios bruscos en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.