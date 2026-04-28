El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 28 de abril de 2026, Marín se prepara para experimentar un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados en las primeras horas del día, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 76%.
Durante la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que podrían cubrir el cielo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 14:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque 26 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad, que se espera que baje al 47% en este periodo.
A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de precipitación se incrementa notablemente, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que Marín podría experimentar lluvias, especialmente en la tarde, donde se prevé que caigan alrededor de 2 mm de agua. Las tormentas también son una posibilidad, con un 20% de probabilidad de que se produzcan en la misma franja horaria.
El viento será otro factor a tener en cuenta, soplando principalmente del sureste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 21 km/h. En las horas más intensas de viento, especialmente durante la tarde, se podrían registrar ráfagas de hasta 56 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.
A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará más cubierto, con temperaturas que descenderán a 22 grados hacia las 20:00 horas. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 61%, lo que podría hacer que la sensación de frescura se intensifique. Las lluvias podrían continuar, aunque con menor intensidad, y se espera que la probabilidad de tormentas disminuya.
En resumen, el tiempo en Marín para hoy será cambiante, con un inicio de día tranquilo que dará paso a un ambiente más inestable por la tarde. Se recomienda a los residentes estar preparados para posibles lluvias y tormentas, especialmente en las horas centrales del día, y tomar precauciones ante el viento fuerte que podría afectar actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.
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