El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Marín se prepara para experimentar un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados en las primeras horas del día, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 76%.

Durante la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que podrían cubrir el cielo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 14:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque 26 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad, que se espera que baje al 47% en este periodo.

A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de precipitación se incrementa notablemente, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que Marín podría experimentar lluvias, especialmente en la tarde, donde se prevé que caigan alrededor de 2 mm de agua. Las tormentas también son una posibilidad, con un 20% de probabilidad de que se produzcan en la misma franja horaria.

El viento será otro factor a tener en cuenta, soplando principalmente del sureste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 21 km/h. En las horas más intensas de viento, especialmente durante la tarde, se podrían registrar ráfagas de hasta 56 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.

A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará más cubierto, con temperaturas que descenderán a 22 grados hacia las 20:00 horas. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 61%, lo que podría hacer que la sensación de frescura se intensifique. Las lluvias podrían continuar, aunque con menor intensidad, y se espera que la probabilidad de tormentas disminuya.

En resumen, el tiempo en Marín para hoy será cambiante, con un inicio de día tranquilo que dará paso a un ambiente más inestable por la tarde. Se recomienda a los residentes estar preparados para posibles lluvias y tormentas, especialmente en las horas centrales del día, y tomar precauciones ante el viento fuerte que podría afectar actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.