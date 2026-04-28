El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Lalín se despertará con un cielo despejado que se mantendrá mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , proporcionando un inicio fresco pero agradable para los habitantes de la localidad. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 14 grados hacia las 10:00 horas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado.

A partir del mediodía, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, y la temperatura alcanzará su punto máximo de 22 grados alrededor de la 1:00 PM. Sin embargo, la sensación térmica podría ser ligeramente inferior debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 51% durante la tarde. Este nivel de humedad, combinado con el aumento de la nubosidad, podría hacer que la tarde se sienta un poco más fresca de lo habitual.

La probabilidad de precipitación aumentará significativamente a partir de las 2:00 PM, alcanzando un 100% entre las 2:00 PM y las 8:00 PM. Durante este periodo, se prevén lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm. La posibilidad de tormentas también es alta, con un 95% de probabilidad entre las 2:00 PM y las 8:00 PM, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas inestables.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las lluvias. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia las 10:00 PM.

A lo largo de la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la humedad relativa aumentará, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Los habitantes de Lalín deben prepararse para un final de jornada con temperaturas que rondarán los 13 grados y un ambiente húmedo.

En resumen, el día de hoy en Lalín se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la llegada de lluvias por la tarde. Se recomienda a los residentes llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las condiciones climáticas cambiantes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.