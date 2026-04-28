El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, A Illa de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan alrededor de los 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en la madrugada. A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será bastante alta al inicio del día, con un 75% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 49% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más fresca y cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 9 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en las zonas costeras, donde el viento del sur podría ser más intenso.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidades hasta la tarde. Sin embargo, se espera un aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, con un 90% de probabilidad de tormentas y lluvias escasas entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque el día comenzará soleado, es recomendable que los habitantes y visitantes de A Illa de Arousa estén preparados para posibles chubascos en la tarde.

La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, con valores que rondarán los 18 grados a las 23:00. El cielo se mantendrá cubierto en las horas nocturnas, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca. La salida del sol será a las 07:34 y la puesta a las 21:32, ofreciendo un día largo y luminoso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque con la precaución de las posibles lluvias por la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.