El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas que dominarán gran parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas irán ganando protagonismo, especialmente en las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 15 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas, especialmente en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de que las temperaturas no sean excesivamente altas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 53 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico, especialmente en las zonas costeras. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde, donde se estima un 80% de probabilidad de lluvia escasa entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, las cantidades esperadas son mínimas, con un total de 0.1 mm, lo que sugiere que, si bien puede haber algunas gotas, no se anticipa un evento de lluvia significativo.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes podría afectar la observación de las estrellas.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, un viento moderado y una baja probabilidad de lluvia. Es recomendable que los residentes y visitantes se preparen para un día fresco y variable, ideal para actividades al aire libre, siempre que se mantengan atentos a posibles cambios en el tiempo a lo largo de la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.