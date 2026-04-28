El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. La temperatura oscilará entre los 15 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 25 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 65% a la medianoche y alcanzando un 75% en las horas de la mañana. Esta alta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles relativamente altos.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente a partir de las 14:00 horas, con un 100% de probabilidad de lluvia en este periodo. Se anticipa que la precipitación será escasa, con un total estimado de 0.2 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia es probable, no se espera que cause grandes inconvenientes. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos estén preparados para posibles chubascos.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sureste, con velocidades de hasta 3-4 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h en la tarde, con dirección predominante del este y sureste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 20% de posibilidad de tormenta en la tarde, lo que podría coincidir con el aumento de la actividad de lluvia. Por lo tanto, es aconsejable que los residentes de Gondomar permanezcan atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas cálidas, alta humedad y la posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde. Se recomienda a la población estar preparada para cambios en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.