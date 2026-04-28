El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Forcarei se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13°C a las 12°C. A medida que avance la mañana, se mantendrá esta tendencia, con cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre los 11°C y 12°C.

A partir de las primeras horas de la tarde, el panorama cambiará notablemente. Se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que dominarán el cielo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 23°C. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 53% a 63% durante la tarde.

La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Esto coincide con un aumento en la probabilidad de tormentas, que alcanzará un 90% en el mismo periodo. Por lo tanto, es recomendable que los habitantes de Forcarei se preparen para posibles chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h hacia las 19:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente con la llegada de las tormentas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a unos 15°C y 14°C. La humedad relativa aumentará, alcanzando niveles del 79% a 84%, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo habitual.

En resumen, el día en Forcarei se caracterizará por un inicio tranquilo y soleado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de tormentas por la tarde. Se aconseja a los residentes estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles lluvias intensas y vientos fuertes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.