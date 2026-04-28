El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

Hoy, 28 de abril de 2026, A Estrada se prepara para un día con un tiempo variado, donde la transición entre cielos despejados y nublados será la protagonista. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se torne poco nuboso, manteniendo temperaturas estables entre los 12 y 14 grados durante las primeras horas.

A partir del mediodía, la nubosidad comenzará a aumentar, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que se registren hasta 25 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 45% por la tarde.

En cuanto a la precipitación, se anticipa un día mayormente seco, con una probabilidad de lluvia muy baja en las primeras horas. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, la probabilidad de precipitación aumenta significativamente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque no se esperan lluvias intensas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 8 km/h, que irán aumentando a lo largo del día. Para la tarde, se prevén rachas de viento del noreste que podrían alcanzar los 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

La humedad relativa, que comenzará en un 84% por la mañana, descenderá gradualmente, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que podría hacer que la tarde se sienta más cálida de lo que realmente es. A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá a unos 15 grados, y el cielo se mantendrá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, A Estrada experimentará un día de contrastes, con cielos que irán de despejados a nublados, temperaturas agradables y la posibilidad de algunas lluvias ligeras por la tarde. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero con precauciones ante la inminente llegada de nubes y viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.