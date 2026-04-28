El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cuntis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 28 de abril de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 2 y 3 de la madrugada, y se mantendrá en torno a los 12 grados hasta las 5 de la mañana.
A partir de las 6 de la mañana, se espera un aumento gradual de la nubosidad, con la aparición de nubes altas que comenzarán a cubrir el cielo. Este cambio en las condiciones atmosféricas se mantendrá durante la mañana y la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 19 grados . La máxima se alcanzará alrededor de las 11 de la mañana, cuando el termómetro podría llegar a los 21 grados.
La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidades hasta las 2 de la tarde. Sin embargo, a partir de las 2 de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 2 y las 8 de la tarde. Esto coincide con un incremento en la probabilidad de tormentas, que se sitúa en un 95% en el mismo periodo. Por lo tanto, es recomendable que los habitantes de Cuntis se preparen para condiciones de lluvia y posibles tormentas en la tarde.
En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga alta durante todo el día, comenzando en un 81% a la medianoche y descendiendo gradualmente hasta un 41% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente durante las horas de mayor nubosidad y lluvia.
El viento soplará desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará a este y sureste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 62 km/h en la tarde, lo que podría contribuir a la intensidad de las tormentas esperadas.
En resumen, el día comenzará con un tiempo agradable y despejado, pero se recomienda estar atentos a las condiciones cambiantes de la tarde, donde se prevén lluvias y tormentas. Es aconsejable llevar paraguas y estar preparados para un cambio brusco en el tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.
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