El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 92% a las 8 de la mañana.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque la visibilidad seguirá siendo buena. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados hasta las 10 de la mañana, momento en el que se prevé un ligero aumento, alcanzando los 14 grados a las 11. La humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con un incremento en la cobertura de nubes altas y algunas nubes bajas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 26 grados . Sin embargo, la sensación de calor podría verse mitigada por la presencia de viento del noreste, que soplará con una velocidad de entre 18 y 23 km/h, proporcionando un alivio ante el calor.

A partir de las 2 de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 95% entre las 2 y las 8 de la tarde. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, especialmente en la franja horaria de 2 a 8 de la tarde, donde también se prevén tormentas. Las precipitaciones serán escasas, pero podrían ser acompañadas de tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán gradualmente hasta los 17 grados hacia las 10 de la noche. La humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando el 83% hacia la medianoche. El viento disminuirá su intensidad, pero seguirá soplando desde el noreste, lo que podría generar una sensación de frescura.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias y tormentas por la tarde, lo que requerirá precaución para quienes se encuentren en la calle.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.