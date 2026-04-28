El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

Hoy, 28 de abril de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, se espera un aumento en la nubosidad, con nubes altas predominando en las primeras horas del día. La temperatura comenzará en torno a los 16 grados , descendiendo ligeramente hasta los 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, rondando el 60% en las horas centrales del día. Esto podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde. Sin embargo, existe una probabilidad del 40% de que se produzcan lluvias ligeras entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un incremento en la posibilidad de tormentas eléctricas durante este mismo periodo. La precipitación acumulada podría ser de hasta 1 mm, lo que indica que, aunque no se espera un día de lluvias intensas, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h, alcanzando rachas de hasta 35 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que avance la tarde, el viento podría cambiar ligeramente hacia el este, manteniendo su intensidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a unos 16 grados . La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de bochorno. La puesta de sol se producirá a las 21:29, marcando el final de un día que, aunque nublado y con posibilidades de lluvia, ofrecerá momentos agradables para disfrutar al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para las posibles inclemencias del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.