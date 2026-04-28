El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

Hoy, 28 de abril de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de condiciones climáticas que podrían influir en las actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el panorama. La temperatura oscilará entre los 14 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, la combinación de temperaturas y humedad podría generar un ambiente algo bochornoso, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas en la mañana, con un 0% de posibilidad de lluvia hasta las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de esa hora, la situación cambia drásticamente, ya que se prevé un 95% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que lleven paraguas o impermeables si planean estar al aire libre durante la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 22 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar ráfagas más intensas. Esto, combinado con la posibilidad de tormentas, podría hacer que las condiciones sean un poco más inestables, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, es posible que aún se registren algunas lloviznas ligeras.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un ambiente nublado y potencialmente tormentoso por la tarde. Se aconseja a todos estar preparados para cambios en el tiempo y tomar precauciones si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.