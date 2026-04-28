El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Cambados se presentará con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 75-80%, lo que puede generar una sensación de frescura en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 19 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la situación cambiará a partir de la tarde, cuando las nubes altas comenzarán a dominar el cielo. Este cambio en la cobertura nubosa se producirá entre las 14:00 y las 18:00 horas, momento en el que las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 25 grados .

La probabilidad de precipitación aumentará significativamente en la tarde, con un 90% de posibilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Aunque la precipitación esperada es escasa, se prevén tormentas aisladas que podrían acompañar a las nubes. La tarde será un periodo clave, ya que se anticipa que la temperatura comience a descender a medida que se acerque la noche, estabilizándose en torno a los 21 grados.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 22 km/h, que irán disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Sin embargo, hacia la tarde, se espera un aumento en la intensidad del viento, especialmente con rachas que podrían alcanzar los 34 km/h desde el sur, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá de nubes, y la temperatura descenderá a unos 18 grados. La humedad relativa aumentará, alcanzando niveles del 79%, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría. La puesta de sol se producirá a las 21:31, marcando el final de un día que, aunque comenzó soleado, terminará con un ambiente más inestable y fresco. En resumen, se recomienda a los habitantes de Cambados estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avance el día, especialmente en la tarde y noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.