El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Caldas de Reis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 28 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la mañana, la nubosidad comenzará a aumentar, con períodos de poco nuboso que se alternarán con nubes altas, especialmente durante la tarde.
Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 27 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se prevé un aumento significativo, alcanzando los 27 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.
La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 89%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 50% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.
En cuanto al viento, se espera que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 18 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, pero se mantendrán constantes a lo largo de la jornada, lo que podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.
La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad hasta la tarde. Sin embargo, se prevé un aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día comience soleado, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea estar fuera durante la tarde.
La tarde también podría traer consigo tormentas, con una probabilidad del 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Por lo tanto, es aconsejable estar preparado para condiciones climáticas cambiantes y posibles chubascos.
En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un inicio soleado y cálido, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvia y tormentas por la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.
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