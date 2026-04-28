El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

Hoy, 28 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la mañana, la nubosidad comenzará a aumentar, con períodos de poco nuboso que se alternarán con nubes altas, especialmente durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 27 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se prevé un aumento significativo, alcanzando los 27 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 89%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 50% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 18 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, pero se mantendrán constantes a lo largo de la jornada, lo que podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad hasta la tarde. Sin embargo, se prevé un aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día comience soleado, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea estar fuera durante la tarde.

La tarde también podría traer consigo tormentas, con una probabilidad del 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Por lo tanto, es aconsejable estar preparado para condiciones climáticas cambiantes y posibles chubascos.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un inicio soleado y cálido, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvia y tormentas por la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.