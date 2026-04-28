El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Bueu se despertará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados. Esta variación de temperatura sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo a un 47% en las horas más cálidas del día. Esto indica que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un confort general durante el día.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 1 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 56 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y agradable, especialmente en las zonas costeras. Este viento también ayudará a dispersar las nubes, manteniendo el cielo mayormente despejado.

A pesar de las condiciones mayormente favorables, hay que tener en cuenta que existe una probabilidad del 95% de precipitaciones entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque la cantidad esperada es baja, con un total de 2 mm. Esto sugiere que, aunque es probable que se produzcan algunas lluvias, no se espera que sean intensas ni prolongadas. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes de Bueu estén preparados para posibles chubascos durante la tarde.

La probabilidad de tormentas también es significativa durante el mismo periodo, lo que podría generar un ambiente algo inestable. A medida que se acerque la tarde, es posible que se produzcan tormentas aisladas, aunque la intensidad de estas será moderada.

En resumen, el día en Bueu se presenta como una mezcla de sol y nubes, con temperaturas agradables y un viento que aportará frescura. Sin embargo, es prudente estar atentos a la posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde, lo que podría alterar brevemente el tiempo favorable del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.