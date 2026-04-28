El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a las 2 de la tarde, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 78% y el 84%.

Durante la tarde, se espera un incremento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que dominarán el cielo. A partir de las 2 de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 2 y las 8 de la tarde. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque la cantidad esperada será escasa. La precipitación acumulada podría ser de alrededor de 2 mm, lo que indica que, aunque habrá lluvia, no se anticipan tormentas severas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 13 km/h. A medida que el día avance, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 46 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. La dirección del viento cambiará a sureste durante las horas de mayor actividad, lo que podría influir en la percepción del frío.

La tarde será el periodo más fresco del día, con temperaturas que podrían bajar hasta los 13 grados . La combinación de viento y humedad alta podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda a los habitantes de Barro que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 11 de la noche. La humedad relativa aumentará, lo que podría generar una sensación de incomodidad para algunos. Sin embargo, no se esperan lluvias significativas durante la noche, lo que permitirá que la jornada termine sin mayores contratiempos.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy será variable, con un inicio poco nuboso que dará paso a un aumento de nubes y probabilidad de lluvia en la tarde, acompañado de vientos moderados. Se aconseja estar preparados para un día fresco y húmedo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.