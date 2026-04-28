El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, se espera en Baiona un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá aumentando, alcanzando su punto máximo en la tarde, cuando se prevé que el cielo esté cubierto en gran parte.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 16 grados durante las primeras horas del día. A medida que el sol ascienda, se espera un ligero aumento, alcanzando los 21 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 23 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados hacia las 16:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 65% a las 00:00 horas y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 77% a las 09:00. Este nivel de humedad puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas. Durante la mayor parte del día, no se anticipa lluvia, aunque hacia la tarde, específicamente entre las 14:00 y las 20:00 horas, hay una probabilidad del 100% de que se produzcan lluvias ligeras. Se estima que la precipitación acumulada podría ser de hasta 0.2 mm, lo que indica que, aunque habrá algunas gotas, no se espera un evento de lluvia significativo.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 26 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, aunque se recomienda estar preparado para posibles lluvias ligeras en la tarde y tener en cuenta el viento que podría ser notable en ciertos momentos del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.